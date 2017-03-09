Пекин, 9 марта, 2017, 11:13 — ИА Регнум. В 2016 году в Соединенных Штатах отмечено значительное ухудшение ситуации вокруг соблюдения прав человека. Об этом говорится в докладе, опубликованном 9 марта информационным офисом Госсовета КНР.

AlexVan Тюрьма

Авторы доклада «Ситуация с правами человека в США в 2016 году» отмечают, что Вашингтон ранее опубликовал отчет, где была проведена оценка соблюдения прав человека в разных странах. При этом американцы «указывали пальцем на ситуацию с правами человека во многих странах и выдвигали обвинения», однако не обратили внимания на «ужасную ситуацию» в этой же сфере в собственной стране.

В отчете КНР указано, что речь идет о ряде ключевых аспектов в области соблюдения прав человека. В частности, в минувшем году в США имели место многочисленные преступления, где применялось огнестрельное оружие — в общей сложности таких инцидентов было 58,1 тыс., среди которых 385 случаев — это массовые расстрелы. Жертвами этих случаев стали 15 тыс. американцев, еще 30,6 тыс. человек получили ранения.

Отмечается также, что в США остается значительной доля людей, помещенных под стражу. Кроме того, вызывает тревогу уровень жизни людей, относящихся к малообеспеченным и средним слоям населения. Не исчезла, а только усугубилась проблема расизма. Также не отмечено улучшений в области защиты прав женщин, детей и пожилых людей, отмечают авторы доклада.

«США неоднократно обвиняли другие страны в нарушениях прав человека и при этом намеренно убивали невинных граждан», — говорится в докладе.

Уточняется, что речь идет об авиаударах, которые были совершены американскими военными в Сирии и Ираке в период с 8 августа 2014 года по 18 декабря 2016 года. В Ираке число воздушных атак составило 7,2 тыс., в Сирии — 5,8 тыс., жертвами стали от 4,6 до 6,1 тыс. мирных жителей. Более 800 человек погибли в Пакистане, Йемене и Сомали в период с 2009 года.

В китайском докладе указывается и на то, что в 2016 году Вашингтон отказался принять международные конвенции по правам человека и не принял проекты резолюции по правам человека, которые были предложены ООН.