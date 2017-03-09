Барнаул, 9 марта, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Подготовка к пропуску талых и паводковых вод в Барнауле вступает в решающую стадию. До конца марта в городе предстоит осуществить большой объем работ по прочистке водоотводов, водопропускных труб и проблемных участков русла реки Пивоварки, сообщает сегодня, 9 марта, пресс-центр барнаульской мэрии.

Светлана Шаповалова Весна в Барнауле

В настоящее время работы по очистке водоотводной канавы ведутся в центральной части города: снег убирают на участке от ул. Правый Берег Пруда по ул. Челюскинцев до реки Барнаулки. В селе Лебяжье снежную массу убрали с Трансформаторного переулка и части улицы Садовой, ведутся работы по расчистке снега по ул. Новой.

На реализацию противопаводковых мероприятий в микрорайоне «Докучаевский», которые включают в себя работы по очистке четырех водопропускных труб и проблемных участков русла реки Пивоварки, выделено 99,2 тыс. рублей бюджетных средств. Кроме того, в Ленинском районе подлежит очистке 251 ливневый колодец.

«На сегодняшний момент главное — максимально активизировать вывоз снега из города, как от многоквартирных домов, так и из частного сектора. Очень важно завезти грунт для подсыпки дорог и укрепления насыпей, проверить работу системы оповещения», — ранее заявил глава администрации Барнаула Сергей Дугин. По его словам, до 1 апреля необходимо обследовать все муниципальные гидротехнические сооружения: на реке Барнаулка, на р. Власиха, дамбы на р. Ляпиха и в пос. Центральный, берегоукрепление р. Оби в районе пос. Затон.

Как уже сообщало ИА REGNUM, этой зимой снега в Алтайском крае выпало так много, что власти всерьез опасаются повторения наводнения, накрывшего регион в 2014 году. В зону подтопления весной на Алтае могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов.

«Запасы снега по всей территории края неоднократно превышают норму по высоте снежного покрова и по содержанию в нем воды. Всего три раза в истории Алтайского края фиксировалась такая ситуация», — отмечал в феврале 2017 года начальник Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.