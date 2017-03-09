Омск, 9 марта, 2017, 10:55 — ИА Регнум. В Омской области в феврале текущего года росли цены на продовольственные, непродовольственные товары и услуги.

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В целом, как сообщили ИА REGNUM сегодня, 9 марта, в Омскстате, индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе в феврале составил 100,3%; с начала года — 100,6%.

По данным статистиков, цены на продовольственные товары в феврале в среднем выросли на 0,3% (в феврале 2016 года — на 1,1%). Подорожали хлеб и хлебобулочные изделия (на 2,1% к февралю 2016 года), молоко и молочная продукция (8,7% к февралю 2016 г.), сливочное масло (23,5% к февралю 2016 г.), макаронные изделия, картофель и овощи, алкогольные напитки. В то же время снизились цены на мясо и птицу, куриные яйца, рыбу и морепродукты, подсолнечное масло, сахар, крупу и бобовые.

В Омской области в конце февраля стоимость условного (минимального) набора продуктов питания составляла 3206,46 рубля в расчете на месяц. Эта сумма выросла по сравнению с концом января 2017 года на 0,6%, с начала года — на 1,9%.

Средний уровень цен на непродовольственные товары в феврале текущего года повысился на 0,3% (в феврале 2016 г. — на 0,5%). В этой группе товаров подорожали ткани, одежда и белье, трикотажные изделия, электротовары, медикаменты (на 2% к февралю 2016 года), мебель, автомобильный бензин, топливо, строительные материалы. Снизились цены на телерадиотовары, моющие и чистящие средства, табачные изделия.

Цены и тарифы на услуги в феврале в среднем выросли на 0,2% (в феврале 2016 г. снизились на 0,1%). Зафиксировано повышение цен на жилищные, медицинские, бытовые услуги. Также выросли в цене услуги пассажирского транспорта, зарубежного туризма, организаций культуры.

Что касается бензина, то, по информации статистиков, в феврале 2017 года в регионе было зарегистрировано повышение цен на все марки. Более всего подорожал бензин марки АИ-80 — на 1%. Прирост цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и выше составил 0,3%. В то же время газовое моторное топливо подешевело на 1,4%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по итогам 2016 года в Омске в тройку лидеров по росту цен вошли гречневая крупа, картофель и твердый сыр. Гречка с января по декабрь 2016 года в среднем подорожала на 25,6%; картофель — на 14%; сыр — на 10,6%.