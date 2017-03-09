Якутск, 9 марта, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Якутия, известная своими проблемами с отдаленностью населенных пунктов и их низкой транспортной доступностью, потратит на доставку двух республиканских газет 34,5 млн рублей. Аукцион по поиску компании, которая будет доставлять издания «Якутия» и «Саха Сирэ», объявлен на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

-ти летний разносчик газет. США, 1915 г

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В некоторые населенные пункты газеты должны будут попадать не позже, чем на следующий день, в некоторые — в течение 5 дней, в самые отдаленные — за 2 недели.

Еще 4,5 млн рублей Якутия намерена потратить на оплату подготовки и издания республиканской спортивной газеты в печатном и электронном виде. СМИ будет заниматься формированием здорового образа жизни населения и пропагандой физкультуры и спорта. Исполнителем контракта уже определена ООО «Медиагруппа Ситим».

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии расстояния между населенными пунктами очень большие, много сёл с сезонной транспортной доступностью.