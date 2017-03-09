Симферополь, 9 марта, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Инвесторы из Китая и Бахрейна заинтересовались инфраструктурными проектами, которые направлены на создание в Крыму сети полноценных яхтенных марин — специально оборудованных стоянок. Об этом сообщил президент Федерации парусного спорта Республики Крым Алексей Андруцкий, передает пресс-служба организации.

Александр Дейнека. Севастополь. Порт. 1934

«Предварительно они (китайцы) готовы вложить деньги в реализацию 16 инфраструктурных проектов по всему полуострову. Прежде всего, строительства сети полноценных яхтенных марин», — заявил Андруцкий.

«Также к этому проекту проявили живой интерес люди из окружения шейха Бахрейна», — добавил он.

По данным Федерации парусного спорта РК, строительство объектов будет стоить около 20 млрд евро, или 1,24 трлн рублей по текущему курсу.

Переговоры с инвесторами прошли в рамках Сочинского экономического форума. Всего за счет инвесторов власти Республики Крым планируют обустроить 20 якорных стоянок.

По словам Андруцкого, окончательный ответ о решении инвесторов из Китая и Бахрейна будет получен во время Ялтинского международного экономического форума в апреле.