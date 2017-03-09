Москва, 9 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Тарифные послабления могут быть предоставлены ОАО РЖД со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишет газета «Коммерсантъ».

Dariusz Sieczkowski Вагон РЖД

Соответствующий проект постановления ФАС уже направила в правительство. Как отмечает издание, поправки, содержащиеся в документе, находятся в соответствии с «самыми смелыми тарифными ожиданиями РЖД».

Как отмечается в документе, на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в конце 2016 года РЖД было дано разрешение добавить дополнительные два процента к тарифу на проведения капитальных ремонтов в 2017 году. При этом оговаривалось, что эти надбавки в 2018 году действовать уже не будут.

Теперь же, по решению ФАС, действие надбавок может быть пролонгировано. Как предлагает антимонопольная служба, в правовые нормы о железнодорожных тарифах нужно добавить поправку, которая позволит в течение следующих лет вводить целевую надбавку для поддержания «технического состояния и обновления локомотивного комплекса».

Кроме того, в проекте ФАС указано, что РЖД сможет возместить недополученную необходимую валовую выручку (НВВ). Это будет сделано в том случае, если объем услуг, оказанных РЖД, окажется ниже предполагаемого.

Издание уточняет, что с такой просьбой к главе ФАС Игорю Артемьеву обращался руководитель ОАО РЖД Олег Белозёров. глава РЖД писал в письме главе ФАС, что сумма недополученной НВВ в 2016 году составила 56 миллиардов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года ФАС возбудила дело в отношении ОАО РЖД и АО «Федеральная грузовая компания» (ФГК) по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке.