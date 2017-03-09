Москва, 9 марта, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ужесточение наказания за повреждение нефтепроводов и газопроводов, а также за неоднократное самовольное к ним подключение, внес в Госдуму член Совфеда Александр Бабаков, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.

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По сравнению с ныне действующей статьей 215.3. Уголовного кодекса РФ предлагаемая норма предусматривает уголовную ответственность не только за разрушение или приведение объектов трубопроводного транспорта в негодное для эксплуатации состояние, но и за факт самовольного подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам при условии, что данное деяние было совершено неоднократно.

«За последние годы наблюдается критический рост случаев самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам. Особенно остро эта проблема ощущается на территории Северо-Кавказского федерального округа», — отмечает сенатор.

Так, «повреждение нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов путем самовольного подключения к ним, если это деяние совершено неоднократно» предлагается наказывать штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Максимальная ответственность за «разрушение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически связанных с ним объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы и были совершены из корыстных или хулиганских побуждений», согласно инициативе, может грозить тюремным сроком до восьми лет.