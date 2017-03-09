Москва, 9 марта, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Российский рубль открыл торги 9 марта снижением к основным валютам, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По состоянию на 10:10 мск, доллар США подорожал к рублю на 56,75 копейки и торгуется по 58,7475 рубля. Евро к этому времени подорожал на 38,25 копейки и составил 61,92 рубля.

На максимуме с начала торгов доллар стоил 58,9775 рубля, минимум по доллару составил 58,72 рубля. Евро торговался в диапазоне от 61,8 до 62,1275 рубля.

Торги по американской валюте открылись на отметке в 58.8975 рубля, по евро — в 61,8 рубля. Официальный курс доллара на 9 марта оставляет 58,263 рубля, евро — 61,7063.

Ранее в ходе торгов на биржах резко подешевели основные марки нефти — Brent и WTI. Майские фьючерсы на Brent впервые с декабря 2016 года упали ниже отметки в $53 (минус 4,4%:).

Нефть марки WTI также понизилась почти на 5% — до $50,61 за баррель. Котировки дешевеют на данных американского правительства о том, что снижение добычи государствами ОПЕК и присоединившимися к ним странами явилось недостаточным для сокращения поставок нефти в США.