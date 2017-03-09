Афины , 9 марта, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Турции раскритиковало Грецию после визита ее президента Прокописа Павлопулоса на острова в Эгейском море, имеющие статус демилитаризованной зоны, сообщает Anadolu.

Kremlin.ru Прокопис Павлопулос

Во время своего визита на острова Додеканес, который состоялся 6 марта, Павлопулос предположил, что Афины могли бы переосмыслить вопрос демилитаризации островов.

Анкара отреагировала незамедлительно. В заявлении министерства иностранных дел Турции выражается «изумление и озабоченность» попытками Греции полностью подчинить себе данные территории.

«Наши возражения против милитаризации этих островов Грецией связаны с тем, что данный факт создает угрозу для безопасности Турции», — говорится в заявлении министерства.

Анкара также обвинила Афины в том, что они «прикрываются воображаемой турецкой угрозой» для того, чтобы изменить статус островов.

Напомним, острова Додеканес на протяжении XX века переходили из рук в руки: до 1912 года ими владела Османская империя, затем до 1947 года острова принадлежали Италии. Последние 70 лет ими владеет Греция.