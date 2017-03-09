Москва, 9 марта, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Руководитель одного из российских банков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленник совершил аферу с подложными векселями на 1,35 млрд рублей, сообщает 9 марта пресс-служба УВД по ЦАО города Москвы.

Микеланджело Караваджо. Шулеры (фрагмент). 1594

Как пояснил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, мужчину, который являлся единоличным исполнительным органом кредитной организации, подозревают в хищении денежных средств банка. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Как установили правоохранители, банкир разработал план, осуществление которого позволило бы ему завладеть средствами кредитной организации. Для этого он сговорился с неустановленными лицами о том, что банку будут предоставлены подложные векселя сторонних организаций. Среди них, как уточняется, были и те, что обладали признаками фиктивности.

«Затем злоумышленник, действуя в обход установленному порядку проверки контрагентов и вопреки интересам банка, заключил от имени организации договоры купли-продажи подложных векселей», — отмечают в МВД.

Сделки по приобретению подложных ценных бумаг были одобрены обвиняемым, который являлся членом кредитного комитета. В целом от имени банка были совершены сделки по приобретению подложных векселей организаций на общую сумму более 1,35 млрд рублей.