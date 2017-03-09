Санья, Китай, 9 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. В порту Санья, расположенном в провинции Хайнань, состоялась торжественная церемония, приуроченная к возвращению ударных кораблей ВМС НОАК после длительных маневров. Корабли покинули порт приписки 10 февраля 2017 г.

Sina.com.cn Ракетный эсминец «Чанша»

Эскадра ВМС НОАК в составе ракетных эсминцев «Чанша» и «Хайкоу», а также судна снабжения «Луомаху» преодолели более 10 тыс. морских миль, приняв участие сразу в нескольких морских учениях, пишет «Наньцзао жибао».

По данным Министерства национальной обороны КНР, маневры китайских кораблей состоялись в акватории Южно-Китайского моря, восточной части Индийского океана, Восточно-Китайского моря и западной части Тихого океана.

В ходе учений экипажи кораблей продемонстрировали отличную боевую подготовку, проведя учебно-боевые стрельбы, а также отработав сразу несколько поставленных командованием ВМС НОАК задач.

В настоящее время корабли проходят технический осмотр, экипажи корабля отправлены в увольнение. После того как запасы топлива и провизии будут пополнены ракетные эсминцы будут готовы к новому походу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 февраля в порту Карачи состоялась торжественная церемония встречи кораблей 24-й флотилии ВМС НОАК, прибывшим в Пакистан для участия в международных морских учениях AMAN-17. Церемонию посетили китайские дипломаты, а также командование ВМС Пакистана.