Москва, 9 марта, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Пока рубль 8 марта отдыхал, нефть дешевела. Баррель Brent торговался немногим ниже уровня 56, впервые за месяц утратив важный уровень 55, и достиг минимумов 19 января на подходе к 54, отметил аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Кроме того, на мировой арене продолжил восхождение доллар, который получил свежую подпитку после публикации данных ADP по рынку труда, отразивших прирост занятости в частном секторе США почти на 300 тыс. против ожидаемых 190 тыс. Это сильно увеличивает шансы на благоприятный ключевой отчет 10 марта и, соответственно, повышает вероятность ужесточения политики ФРС на следующей неделе», — пояснил Ковалев.

«В этих условиях сегодня, 9 марта, пара доллар/рубль с большой долей вероятности откроется гэпом вверх и протестирует локальное сопротивление в районе 58,55−58,60 рубля с целью на 59 рублей и выше», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 9 марта Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро. Курс доллара США снизился на 7,4 копейки и составил 58,26 рубля. Курс евро к рублю упал на 15,43 копейки — до 61,70 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 11,01 копейки — до 59,81 рубля.