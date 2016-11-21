Пекин, 9 марта, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Проводимая в течение последних 3 месяцев экологическая перепись предприятий агломерации Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй выявила более 2 тыс. случаев злостного нарушения экологического законодательства. С соответствующим заявлением выступил министр охраны окружающей среды КНР Чэнь Цзинин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Каждый случай нарушения будет расследован, ответственные понесут наказание в соответствии с законодательством КНР» — отметил глава природоохранного ведомства.

В государственной проверке приняли участие более 260 инспекторов министерства и муниципальных природоохранных органов. Государственные служащие проинспектировали более 6 тыс. предприятий, пишет «Сина синьвэнь».

«До конца годы мы планируем провести еще несколько аналогичных проверок с целью выявления предприятий-нарушителей, загрязняющих окружающую среду», — добавил Чэнь Цзинин.

В настоящее время в столичном регионе наблюдается катастрофическая экологическая ситуация. Источниками сильнейшего смога по-прежнему остаются выхлопные газы автомобилей, использование некачественного угля и работа промышленных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа международных ученых из США, Китая, Израиля и Великобритании посредством лабораторных экспериментов и атмосферных измерений обнаружили, что Великий смог в Лондоне 1952 года и смог в Пекине имеют схожие химические реакции, происходящие в атмосфере.