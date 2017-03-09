Астрахань, 9 марта, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Астрахани пострадавший от крупного пожара кинотеатр «Октябрь» получит вторую жизнь. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 9 марта, восстановительные работы начнутся уже нынешней весной.

Astrobl.ru Обсуждение проекта

Проект возрождения был рассмотрен на днях на рабочем совещании, которое провел губернатор региона Александр Жилкин. В первую очередь, планируется восстановить алюминиевое перекрытие крыши над зимним садом, которое сильно пострадало во время зимнего пожара. Также необходимо уточнить смету и сроки капитального ремонта кинотеатра «Модерн», фойе, других помещений.

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После пожара в кинотеатре «Октябрь» в Астрахани ввели режим ЧС

Как отметил Александр Жилкин, затягивать в этом вопросе не стоит: Необходимо провести обследование, определить степень повреждений, внести корректировку в проектно-сметную документацию и уже в ближайшее время приступить к ремонту «Октября».

Концепция восстановления объекта, который во все времена был одной из главных достопримечательностей города Астрахани, предполагает создание там образовательно-культурного центра с концертным залом на 1 тысячу мест. На первоначальном этапе обсуждения предполагается, что в проект войдут мультимедийная площадка, детское кафе, филиал Астраханского школьного технопарка, экологический центр, шахматная академия.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в здании недействующего кинотеатра «Октябрь» в центре Астрахани вспыхнул ночью 26 декабря. Потушить возгорание огнеборцам удалось только более пяти часов спустя. Из 1,8 тыс. кв. метров здания огонь повредил 1,2 тыс. кв. метров. В огне пострадали многие уникальные растения, собранные в зимнем саду. Пожар произошел из-за короткого замыкания проводки в малом зале, где находилось звукозаписывающее оборудование.