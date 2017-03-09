Осло, 9 марта, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Суммарная мощность новых солнечных батарей, установленных в Норвегии в 2016 году, составила порядка 11,4 МВт. Количество генерирующих мощностей такого типа выросло на 366% по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщает издание PV Magazine со ссылкой на данные консультативной компании Multiconsult.

Солнечная электростанция

Как поясняет издание, такой существенный рост стал возможен благодаря тому, что в начале 2016 года были решены неопределенности, касающиеся правил самообеспечения и выдачи зеленых сертификатов. Правительство приняло решение, что сертификат будет выдаваться на каждую генерирующую установку, а энергосистема будет обязана покупать электроэнергию у операторов солнечных установок — прежде покупка была добровольной.

Из более чем 11 МВт новых мощностей только 3 приходятся на бытовые установки, остальная часть вырабатывается коммерческими генераторами. Согласно льготной схеме госэнергокомпании Enova, введенной в 2015 году, за установку солнечной батареи мощностью до 15 кВт потребитель получает скидку в 10 000 норвежских крон ($1180), каждый последующий киловатт увеличивает льготу на 1250 крон.

Согласно данным компании, средняя стоимость электроэнергии бытовых солнечных батарей по сравнению с 2015 годом снизилась на 19%, относительно 2014 — на 27%. Электроэнергия коммерческих генераторов подешевела на 4% по сравнению с 2015 годом и на 10% по сравнению с 2014. В первом случае стоимость единицы электроэнергии составляет 15 крон ($1,7), во втором — 14 ($1,6).

Отметим, в 2015 году мощность солнечных батарей увеличилась на 2,4 МВт, в 2014 — на 2,2 МВт, в 2013 этот показатель и вовсе достигал 620 кВт. Всего же на конец декабря 2016 года мощность «солнечной» генерации составила 26,6 МВт.