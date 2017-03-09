Симферополь, 9 марта, 2017, 09:44 — ИА Регнум. Администрация города Симферополя применит штрафные санкции к государственному унитарному предприятию «Вода Крыма» за срыв сроков по ликвидации разрытий при ремонтах сетей. Об этом заявил глава администрации города Геннадий Бахарев, передают «Новости Крыма» 9 марта.

Константин Коровин. Балкон в Крыму

«Все живущие в городе видят ситуацию, что разрытия, которые они обещали к весне ликвидировать, остались, и новые добавились. Никакой динамики», — заявил Бахарев.

«Все наши дружественные договоры, что это все будет сделано, как только придет тепло, не исполняются», — подчеркнул он.

Глава города пообещал, что впредь новых предупреждений не будет. «У нас есть серьезные рычаги влияния — это штрафы. Пусть думают, потому что штраф на юрлицо — это сотни тысяч», — подчеркнул Бахарев.

По информации самого ГУП «Вода Крыма», для завершения ремонтных работ в Симферополе должен быть определен отдельный подрядчик. Однако, поскольку выбор подрядчика проходит по процедуре 44-ФЗ, процесс может серьезно затянуться — «как минимум до лета», предположил мэр города.

ГУП РК «Вода Крыма» осуществляет обеспечение водой населения, предприятий, и организаций Крыма, а также отвод и очистку сточных вод. Предприятие включает в себя филиалы водоканалов в одиннадцати городах полуострова: Алушта, Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Евпатория, Керчь, Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак и Феодосия.