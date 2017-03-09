Нью-Йорк, США, 9 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум. В США на некоторое время были погашены огни на одной из главных достопримечательностей страны — статуе Свободы в Нью-Йорке. Это произошло из-за проведения технических работ, сообщают «Вести».

Эдвард Моран. Открытие статуи Свободы. 1886(фрагмент)

Подача электричества прекратилась из-за работ по наладке аварийного резервного генератора. Эти работы являются частью восстановления монумента после урагана «Сэнди».

По словам представителя Национальной парковой службы, отключение подсветки не было запланированным и, скорее всего, было связано с человеческим фактором.

Запланированные отключения подсветки монумента будут осуществлены в ближайшие несколько недель для того, чтобы рабочие подключили резервный генератор, уточнили в службе.

Ранее пользователи соцсетей предположили, что огни на статуе Свободы в ночь на 7 марта частично погасли по политическим причинам: якобы так женщины накануне 8 марта протестуют против новой администрации Вашингтона.

Ураган «Сэнди» в 2012 году нанес значительный ущерб острову Либерти, на котором находится статуя Свободы, его последствия ликвидируют до сих пор. В ночь на 7 марта на статуе Свободы больше часа не горели огни, кроме «короны» и «факела».