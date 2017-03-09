Вашингтон, 9 марта, 2017, 09:41 — ИА Регнум. «Окно возможностей» для сотрудничества Вашингтона и Москвы не закрывается, несмотря на «нажим» со стороны американских СМИ, сообщил зампомощника американского президента по национальной безопасности Майкл Антон в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Антон заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готова предпринять шаги, чтобы наладить сотрудничество с Москвой. По его мнению, плодотворное взаимодействие возможно, если Вашингтон найдёт «модальности сотрудничества, реально отвечающие американским интересам».

По мнению американца, важно, чтобы администрация Трампа проработала эти вопросы, и чтобы было достигнуто согласие «всех заинтересованных сторон». Тогда «окно возможностей», вероятно, не закроется.

«Конечно, нажим со стороны СМИ не помогает делу в процессе выработки политики, но он и не предопределяет его итоги», — отметил Антон.

Что касается времени, которое потребуется администрации Трампа для межведомственного согласования подходов к решению политических вопросов, Антон ответил, что за несколько недель результатов не добиться. Вероятно, нужен не один месяц.

Более того, Антон считает, что предвосхищать итог не следует. Может оказаться, что на деле трудно получить нужный результат.

«Потому что не исключено, что мы проведем межведомственный процесс и решим, что не видим пути к тому, чтобы все сработало», — сказал он.

Отметим, что Антон в американском Совете национальной безопасности отвечает за стратегические коммуникации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 марта в своём Twitter Трамп написал, что Россия «давила» 44-го президента США Барака Обаму на протяжении его пребывания у власти в Белом доме. Трамп назвал своего предшественника слабым главой государства, напомнив, что именно в период его президентства Крым вошёл в состав России.