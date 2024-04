Нью-Дели, 9 марта, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Индия выдвинула условия Российской Федерации по совместной работе над истребителем пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), среди которых полная передача технологий. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на источники в Минобороны.

Master Sgt. Andy Dunaway Истребитель пятого поколения F-22 Raptor

Собеседник издания отмечает, что Нью-Дели намерен в будущем «избежать ошибок», допущенных ранее при подписании соглашения о покупке самолетов Су-30МКИ.

«Хотя самолеты марки Сухой в количестве 272 штук (на данный момент введено 240) и производились по контракту с Россией компаний Hindustan Aeronautics (HAL), их, по сути, собирали из импортируемых разборных частей, — заявил источник. — HAL по-прежнему не может поддерживать производство данных самолетов самостоятельно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 февраля замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что в Индию уходит около 16% всех экспортных заказов российского военно-промышленного комплекса.

По его словам, в ВС Индии на данный момент широко представлены сухопутная, морская и авиационная военная техника российского производства. При этом военно-техническое сотрудничество России и Индии продолжает расширяться.

