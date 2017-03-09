Пекин, 9 марта, 2017, 09:33 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному Муниципальной транспортной комиссией Пекина, по итогам 2016 г. столичный метрополитен стал самым загруженным подземным видом транспорта в мире. За прошедший год более 3,66 млрд пассажиров совершили поездки в метро Пекина.

Вход в метро. Пекин

«Ежедневно жители Пекина и гости столицы КНР совершают более 10 млн поездок. В настоящее время столичная подземка состоит из 19 линий, на которых расположены 345 станций. Общая протяженность линий метрополитена превышает 574 км», — заявил журналистам глава транспортной комиссии Пекина Чжоу Чжэнъюй.

Резкое увеличение пассажиропотока было зарегистрировано в 2009—2013 гг. С 2014 г. средний ежесуточный показатель достиг отметки в 10 млн. В 2016 г. максимальное количество поездок за 1 день составило 12,7 млн.

По словам чиновника, власти города уделяют огромное внимание обеспечению безопасности пассажиров. В настоящее время сразу на 4 ветках метро ведется установка дверей на станциях, предотвращающих падение пассажиров на пути в час пик, пишет «Чжунго жибао».

Наибольшую перегруженность испытывают 10, 4, 13 и 5 ветки метро. Движение по данным линиям выполняется с 120% нагрузкой от рассчитанной пропускной способности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, столичные власти опубликовали доклад, согласно которому к концу 2017 г. одна из линий Пекинского метрополитена станет полностью автоматизирована. Движение, открытие и закрытие дверей составов будет осуществляться по команде центрального компьютера.