Барнаул, 9 марта, 2017, 09:38 — ИА Регнум. В Министерстве образования и науки Алтайского края заявили, что управленческий эффект, полученный от мероприятий по укрупнению образовательных организаций, очевиден, «так как обеспечивает условия для достижения более высокого качества образования за счет единства образовательной программы, требований, методик и педагогических технологий, единой системы повышения квалификации и профессионализма кадров, а также посредством использования кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов одного юридического лица». Всего в предстоящие 10 лет в Алтайском крае будет создано более 66 тыс. новых мест, построено 27 школ, еще 156 — отремонтировано, возведено 84 пристройки к зданиям. Вопросы оптимизации учреждений образования на территории Алтайского края обсуждались накануне в ходе совещания, активное участие в котором приняли депутаты местного парламента, — сообщает официальный сайт Алтайского законодательного собрания.

Светлана Шаповалова Закрывшаяся школа в селе Батурово

Оптимизация образовательной сети осуществляется в крае с 2008 года. К явным «плюсам» этого процесса отнесены: создание единой программы развития организации, обеспечение преемственности между уровнями образования (дошкольное, начальное, основное, общее), преодоление замкнутости образовательного пространства для учащихся, возможность социализации, включение педагогов малочисленных школ и детских садов в единую систему методической работы.

Светлана Шаповалова IMG 2477

Вместе с тем, как отметили участники совещания, процесс модернизации и реорганизации школ вызывает массу вопросов и недопониманий как в педагогическом, так и в родительском сообществе. У многих родителей и педагогов возникают опасения и сомнения в целесообразности реорганизации конкретной школы в конкретном населенном пункте Алтайского края.

Светлана Шаповалова Закрывшаяся школа в селе Шатобал

По этому поводу в Министерстве образования заявили, что основной задачей реорганизации является не уменьшение числа малокомплектных школ, а формальное объединение учреждений для создания более крупных юридических лиц с общей организационно-правовой формой. При этом учреждения, которые присоединяются к «головному», получают статус филиала и сохраняет рабочий штат (за исключением дублирования руководящих должностей — директор, главный бухгалтер), занимаемые площади, и фактически продолжают функционировать в прежнем режиме.

Тем не менее, для мониторинга оптимизационного процесса в сфере образования, а также для оперативного решения наиболее острых проблем, возникающих при проведения реорганизации школ, участники совещания приняли решения создать рабочую группу. В нее войдут представители профильного министерства региона, общественности, а также местные депутаты.

«Депутаты-одномандатники не понаслышке знают о всех сложностях, которые возникают на местах в связи с реорганизацией школ. И парламентарии готовы активно включится в работу. Ведь именно к нам приходят родители и учителя с просьбой разобраться и помочь. Убеждена, что реорганизация — объединение или укрупнение школ должна исходить из принципа целесообразности. Этот процесс не должен ни в коем случае ограничивать или ущемлять права педагогов, родителей и, главным образом, детей», — подчеркнула председатель комитета по социальной политике в Алтайском заксобрании Татьяна Ильюченко.

Напомним, если 10 лет назад в Алтайском крае насчитывалось 1514 школ, то сейчас, судя по официальным данным Минобразования, действуют 1150 школ и 105 филиалов. Особенность системы образования в Алтайском крае состоит в том, что значительная часть населения региона — более 1 миллиона человек — проживает в сельской местности. Именно этим обусловлено большое количество малокомплектных сельских школ.

Светлана Шаповалова Закрывшаяся школа в селе Батурово

Критерии для определения статуса малокомплектной школы в Алтайском крае определили в феврале 2014 года (принятие постановления было связано с реализацией Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Закона Алтайского края «Об образовании в Алтайском крае»). Согласно документу, к малокомплектным относят школы, в которых наполняемость классов составляет менее 14 человек, отсутствуют параллельные классы. К 2014 году таких школ в регионе действовало 755 (более 60%).

«Алтайский край — уникальный регион, ни в одном другом субъекте нет такого количества малокомплектных школ. Учитывая эту особенность, а также удаленность от райцентра, таким школам в крае уделяется особое внимание, а опыт региона по обеспечению качества образования в подобных школах рекомендован Минобрнаукой РФ для дальнейшего распространения», заявляла Татьяна Ильюченко в 2014 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году средняя школа села Кучук Шелаболихинского района Алтайского края стала родной для нескольких десятков учеников села Батурово и других соседних сел, где закрылись малокомплектные школы.

Светлана Шаповалова Закрывшаяся школа в селе Батурово

Перед тем, как реорганизация произошла, многие родители испытывали волнения: школьникам предстояло 12 километров добираться до учебы на школьном автобусе. Но уже спустя год недовольство сменилось одобрением: качество образования улучшилось, появилась возможность внеурочных занятий в различных кружках и секциях.