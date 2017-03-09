Луганск, 9 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР 14 раз. Об этом, как передает «ЛуганскИнформЦентр», сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, сел Сокольники, Логвиново, Калиновка, Калиново, Лозовое, Анновка, Красный Лиман», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики применяли для обстрела позиций Народной милиции 120-мм и 82-мм минометы, зенитные установки ЗУ-23−2, гранатометы (АГС, СПГ), БМП и стрелковое оружие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей региона.

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