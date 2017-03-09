Москва, 9 марта, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Парк ВДНХ ждет масштабная реконструкция. В парке появится колесо обозрения, канатная дорога, футуристические павильоны и новый парк аттракционов, передает m24.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ВДНХ

На строительство парка из городского бюджета выделят 11,3 млрд рублей. Ожидается, что ежегодно обновленный парк будут посещать около 2 миллионов гостей.

Напомним, парк ВДНХ входит в топ-50 крупнейших выставочных комплексов мира — его площадь составляет порядка 240 га, а если считать с территорией присоединенных парков, так и вовсе — свыше 520 га.

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Как сообщало ИА REGNUM, колесо обозрения на ВДНХ планируют построить в III квартале 2018 года. Высота колеса составит 140 метров. Его оборудуют 30 закрытыми кабинами вместимостью 20 человек. Через стеклянные стены всех кабин посетителям будет открываться обзор на 360 градусов.