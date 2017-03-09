Берлин, 9 марта, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Российская Федерация должна использовать свое влияние на руководство Сирии для того, чтобы политический процесс в Женеве вылился в «серьезные переговоры». Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в эксклюзивном интервью «Интерфаксу».

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

«Без политического решения этот ужасный конфликт прекратить невозможно, без политического решения Сирии на долгое время грозят продолжение насилия и дальнейшая радикализация, — говорит дипломат. — Поэтому необходимо оказать на конфликтующие стороны массивный нажим извне».

По его словам, международные игроки, заинтересованные в решении конфликта в Сирии, должны сделать все, что от них зависит.

«Россия при этом играет ключевую роль, — говорит Габриэль. — Мы делаем ставку на то, что Москва использует свое большое влияние на режим Асада для того, чтобы политический процесс в Женеве вылился в серьёзные переговоры».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта 2017 г. глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что представители так называемой сирийской оппозиции недовольны результатами десятидневных переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, окончившихся в Женеве 4 марта.

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