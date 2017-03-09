Иркутск, 9 марта, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Пожар, охвативший бревенчатый дом в селе Захал Эхирит-Булагатского района Иркутской области, унес жизни троих человек — многодетной матери и двоих ее детей. Об этом сообщает 9 марта пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту возгорания в шесть часов утра, в 06:17 по местному времени пожар был локализован, спустя еще 5 минут — ликвидирован. Борьбу с огнем вели 6 сотрудников МЧС с привлечением 2 единиц техники.

Как отмечают в МЧС, к моменту прибытия огнеборцев дом на улице Свердлова был полностью охвачен пламенем. Позже на месте пожара обнаружили тела троих человек — 37-летней женщины, 18-летней девушки и 8-летнего мальчика.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Иркутской области Виктора Пашкова, в недавно выстроенном бревенчатом доме находились мать и трое детей. Под утро запах гари разбудил 11-летнего мальчика, который разбудил младшего брата и побежал в соседний дом, находившийся на этом же участке, где спали парализованный отец и две сестры.

Одна из них, 16-летняя девочка, разбила окно в горящем доме и влезла внутрь, но из-за дыма не смогла отыскать родных, ей пришлось вернуться на улицу. В этот момент кровля дома рухнула, под ней оказались мать семейства, ее сын и дочь.

«По предварительным данным, возгорание произошло по причине короткого замыкания», — отметили в МЧС.

Обстоятельства происшествия выясняются. Помощь родным погибших оказывают психологи МЧС.