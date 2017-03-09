Вашингтон, 9 марта, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Американский политик, член Республиканской партии и бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман ответил согласием на предложение президента США Дональда Трампа занять должность посла США в Москве, передаёт телеканал NBC.

Джон Хантсман США

«Как сообщили источники, бывший губернатор Юты Хантсман принял предложение стать послом Соединённых Штатов в РФ», — сообщили на телеканале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о поступившем Хантсману предложении газета Politico написала 8 марта. Комментировать карьерные изменения республиканец отказался.

Напомним, о кандидатуре Хантсмана на должность посла в России ИА REGNUM писало в начале марта. Тогда вопрос американской администрацией не был решён окончательно, проводились консультации.

Хантсман в ходе президентских выборов в США в 2012 году выставлял свою кандидатуру, но затем отказался от участия в кампании в пользу кандидата Митта Ромни.

С 1992 по 1993 гг. Хантсман был послом Соединённых Штатов в Сингапуре, с 2009 по 2011 гг. — послом в Китае. На посту губернатора Юты находился с 2005 по 2009 гг.