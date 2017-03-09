Москва, 9 марта, 2017, 08:45 — ИА Регнум. В Россию из-за рубежа в 2016 году вернулись почти 150 тыс. человек, уехавших ранее из РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные МВД и МИД РФ.

Леонид Соломаткин. Переезд с дачи. 1870-е гг

Речь идет как о тех, кто уехал в страны СНГ, так и о тех, кто уехал в Евросоюз. Вернулись 146 тыс. 585 человек.

По словам председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, одной из причин возвращения могла стать «демонизация России» и ее граждан в Евросоюзе.

Одна из вернувшихся в Россию бывших соотечественниц заявила изданию, что уровень русофобии в Чехии, где она жила, стал невыносимым. «Именно необоснованная ненависть к России послужила главным мотивом для того, чтобы после более чем 19 лет жизни в Чехии я решила вернуться домой», — сказала Наталия, которая работала в Праге директором художественной галереи.

Другой вернувшийся гражданин РФ, проживший во Франции более 20 лет, также заявил, что вернулся потому, что устал оправдываться. «Когда ты относишься к группе, которая находится под постоянным давлением, ты более яростно стремишься оборонять свою нацию или страну. У тебя начинают усиливаться патриотические настроения», — сказал мужчина, добавив, что лично знает более 20 человек, которые планируют вернуться в РФ.

По мнению экспертов, около трети едут обратно в Россию по политическим мотивам. Также причиной возвращения являются трудности с трудоустройством и адаптацией.