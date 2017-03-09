Салехард, 9 марта, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу женщины из Ярославской области, чей муж отбывает наказание в одной из исправительных колоний Ямала. Об этом говорится в распространённом коммюнике ЕСПЧ.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Семья одного из истцов Владимира Повилова проживает в Ярославской области. Заключенный с 2007 года отбывает срок в одной из исправительных колоний Ямало-Ненецкого автономного округа. Его пожилая мать из-за отдаленности места заключения не смогла навестить его и скончалась в 2013 году.

ЕСПЧ нашел в случае Повилова нарушение Россией статьи 8 Европейской конвенции по правам человека («Право на частную и семейную жизнь»). Его родственникам государство обязано выплатить около 30 тысяч евро за отправку Повилова отбывать наказание за тысячи километров от места жительства, сообщает «Коммерсантъ». У правительства РФ есть три месяца на обжалование данного решения в Большой палате ЕСПЧ.

Отметим, вышеуказанное решение ЕСПЧ вынесено по делу «Полякова и другие против РФ», которое объединило четыре жалобы родственников заключенных, отправленных ФСИН в колонии, расположенные за тысячи километров от семей. Все заявители получили отказ от ФСИН переместить заключенных поближе к дому. Обжаловать в судах решение службы исполнения наказаний заявителям ранее не удалось.

«Важная часть решения ЕСПЧ — анализ положений Уголовно-исполнительного кодекса (УИК), регламентирующих выбор колонии и возможность перевода заключенного в другую колонию. Эти аспекты регламентируются статьями 73 и 81 УИК», — сообщила газете «Коммерсантъ» юрист правозащитного центра «Мемориал» — организации, являющейся «иностранным агентом», Татьяна Глушкова.

По общему правилу осужденные отбывают наказание в колониях, расположенных на территории субъекта РФ, где они проживали или были осуждены, и могут быть отправлены в другой регион лишь «в исключительных случаях», отметила Глушкова. «Однако из этого правила есть исключения: заключенные могут быть направлены в другой регион при отсутствии в их субъекте соответствующего вида колоний или невозможности размещения в них. Колонии для отбывания наказания осужденных пожизненно, а также за терроризм, похищение людей, особо опасных рецидивистов ФСИН определяет по своему усмотрению», — отмечает юрист.

При этом Татьяна Глушкова подчеркнула, что Конституционный суд РФ неоднократно признавал жалобы заключенных на указанные нормы неприемлемыми.