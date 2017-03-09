Москва, 9 марта, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Торги на нефтяном рынке 8 марта завершились снижением. Стоимость Brent упала на 5%, до $52,91. Обвал цен вызвал последний отчёт Минэнерго США, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Wallspaper.ru Бензин

Отчёт по запасам нефти подтвердил данные от Американского института нефти (API), опубликованные ранее. За неделю запасы сырой нефти в США увеличились на 8,2 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 6,5 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей), дистиллятов — на 2,7 млн баррелей (прогноз был — 0,9 млн баррелей). Добыча нефти увеличилась на 56 тыс. баррелей, до 9,088 млн баррелей в сутки. API зафиксировал увеличение запасов на 11,6 млн баррелей.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказали динамика американского доллара и заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.

Доллар дорожает на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США на заседании 15 марта. Саудовская Аравия обвинила Россию в слабом выполнении соглашения ОПЕК+, так как медленно сокращается добыча нефти. Об этом заявил Халед бен Абдель Азиз аль-Фалих.

Сегодня, 9 марта, баррель Brent на торгах в Азии стоит 53,55 (+0,84%). Цена корректируется. Цель для коррекции $54,75. Восстановление цен до указанного уровня вернёт на рынок покупателей, которые его покинули после пробоя уровня $54,95 за баррель.