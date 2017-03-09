«Нефть ушла в минус»
Москва, 9 марта, 2017, 08:35 — ИА Регнум. Торги на нефтяном рынке 8 марта завершились снижением. Стоимость Brent упала на 5%, до $52,91. Обвал цен вызвал последний отчёт Минэнерго США, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.
Отчёт по запасам нефти подтвердил данные от Американского института нефти (API), опубликованные ранее. За неделю запасы сырой нефти в США увеличились на 8,2 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей). Запасы бензина сократились на 6,5 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей), дистиллятов — на 2,7 млн баррелей (прогноз был — 0,9 млн баррелей). Добыча нефти увеличилась на 56 тыс. баррелей, до 9,088 млн баррелей в сутки. API зафиксировал увеличение запасов на 11,6 млн баррелей.
Дополнительное давление на стоимость нефти оказали динамика американского доллара и заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
Доллар дорожает на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США на заседании 15 марта. Саудовская Аравия обвинила Россию в слабом выполнении соглашения ОПЕК+, так как медленно сокращается добыча нефти. Об этом заявил Халед бен Абдель Азиз аль-Фалих.
Сегодня, 9 марта, баррель Brent на торгах в Азии стоит 53,55 (+0,84%). Цена корректируется. Цель для коррекции $54,75. Восстановление цен до указанного уровня вернёт на рынок покупателей, которые его покинули после пробоя уровня $54,95 за баррель.