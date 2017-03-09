Москва, 9 марта, 2017, 08:32 — ИА Регнум. В преддверии праздника 8 Марта торги на внутреннем валютном рынке открылись незначительным ростом по иностранным валютам. Курс доллара подрос до 58,38 руб., курс евро — до 61,80 руб. Своими действиями трейдеры показали свою реакцию на снижение цен на нефть сорта Brent до $55,74 за баррель, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

ptra Нефть

Российская валюта коррелировала с нефтяным рынком до закрытия торговой сессии. На фоне повышения цен на чёрное золото на 1,6%, до $56,62 она подорожала к доллару США до 57,88 руб., к евро — до 61,15 руб. Падение нефтяных котировок к уровню $55,85 вернуло рублёвые пары к ценам открытия. По итогам дня рубль отыграл 1 копейку у доллара и 4 копейки у евро.

8 марта торги на Мосбирже не проводились по случаю национального праздника. На спотовом рынке рубль значительно подешевел на фоне обвала цен на нефть после выхода данных Минэнерго США. Стоимость Brent упала на 5%, до $52,91. Курс доллара вырос до 58,96 руб., курс евро — до 62,07 руб.

Отчёт по запасам нефти подтвердил данные от Американского института нефти (API), опубликованные ранее. За неделю запасы сырой нефти в США увеличились на 8,2 млн баррелей. API зафиксировал увеличение запасов на 11,6 млн баррелей.

Дополнительное давление на стоимость нефти оказала динамика американского доллара. Он дорожает против своих конкурентов на ожиданиях повышения процентной ставки ФРС США на заседании 15 марта.

Сегодня, 9 марта, баррель Brent на торгах в Азии стоит 53,53 (+0,8%). От вчерашнего падения цена восстановилась на 16%. Из-за выходного в РФ торги на Мосбирже откроются бычьими гэпами на уровнях 58,80 руб. за доллар и 61,85 руб. за евро. Если на торгах в Европе продолжится восстановление цен на нефть, тогда рубль будет укрепляться к валютам до американской сессии. Если нет, давление на него усилится.

Ключевым событием 9 марта является заседание ЕЦБ и пресс-конференция М. Драги. Нет никаких сомнений, что глава ЕЦБ вызовет своей речью сильные ценовые колебания на валютном рынке Форекс, а через них — на нефть и рубль.