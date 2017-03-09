Якутск, 9 марта, 2017, 08:52 — ИА Регнум. В селе Тополиное Томпонского района Якутии ночью 7 марта 10-месячный мальчик упал на батарею между диваном и стеной и скончался от ожогов. Ни его мать, ни отец, ни старшие дети криков младенца не слышали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного комитета по республике.

Mota.ru Пустая кроватка

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Мать ребёнка была настолько шокирована его смертью, что пыталась покончить жизнь самоубийством. Сейчас женщина находится в больнице, её состояние оценивается как крайне тяжёлое.

В следственном комитете подчёркивают, что семья, в которой произошла трагедия, характеризуется как положительная. Спиртными напитками родители погибшего младенца не злоупотребляли.

Точные причины смерти младенца сейчас устанавливает судебно-медицинская экспертиза.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля в Якутии трагически погиб 2-месячный ребенок от укусов питбультерьера. По данным следствия, двухмесячная девочка в момент нападения бойцовской собаки находилась в коляске на улице.