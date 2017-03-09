Петропавловск-Камчатский, 9 марта, 2017, 08:16 — ИА Регнум. На Камчатке вулканологи зафиксировали выброс пепла на высоту до 10 км на вулкане Безымянный, который не проявлял особой активности последние четыре года. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Геофизической службе РАН, выброс произошел 9 марта днем.

Игорь Шпиленок Вулкан Безымянный

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Пепловый шлейф, который образовался после него, ветром понесло в северо-восточном направлении от вулкана. В том районе нет населенных пунктов, поэтому специалисты призывают не беспокоиться.

По словам геофизиков, данный выброс может означать начало эксплозивного извержения. Эксперты не исключают, что в дальнейшем высота пепловых выбросов еще может увеличиться.

Сейчас вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, что обозначает опасность для полетов авиации в районе исполина, который находится в 500 км от столицы региона — Петропавловска-Камчатского. Высота исполина почти 3 тыс. метров.

В последний раз Безымянный извергался осенью 2012 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня же было зафиксировано извержение еще одного вулкана на Камчатке. Вулкан Ключевской, самый высокий действующий в Евразии, выбросил столб пепла на высоту около 5,5 тыс. метров над уровнем моря.