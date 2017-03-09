Чита, 9 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. В Забайкальском крае в отношении руководства отделения Пенсионного фонда России (ПФР) возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

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Представитель СКР не назвал статью и другие подробности уголовного дела. По его словам, в краевом отделении ПФР были проведены обыски.

СМИ Забайкальского края уточняют, что дело может быть связано с махинациями при выплате премий сотрудникам краевого ПФР.

Фигурантом уголовного дела, по данным СМИ, стала руководитель регионального отделения ПФР Галина Михайленко.

Информация уточняется, в краевом ПФР ситуацию пока официально не комментировали.