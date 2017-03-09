Вашингтон, 9 марта, 2017, 08:03 — ИА Регнум. Майкл Флинн, ранее покинувший пост советника президента США по национальной безопасности, зарегистрировался в минюсте в качестве лоббиста в интересах Турции. Об этом сообщает Associated Press.

Майкл Флинн

Как отмечает агентство, до выборов главы государства Флинн прекратил свою работу по лоббированию интересов Анкары, а после победы Дональда Трампа вместе с коллегами дал обязательство не действовать в интересах правительств других стран.

7 марта адвокат Флинна передал в Министерстов юстиции США документы, свидетельствующие о том, что экс-советник Трампа добровольно регистрируется в качестве «иностранного агента». В них отмечено, что его деятельность «в целом может рассматриваться как выгодная для Турции».

Ранее конгресс США получал уведомление от консалтинговой фирмы Флинна о взаимодействии с компанией в Нидерландах, владельцем которой является предприниматель из Турции. Однако документы в минюст тогда не подавались. В документах указано также, что сотрудничество с фирмой турецкого бизнесмена прекратилось в ноябре 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 февраля 2017 года советник главы США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Поводом послужила встреча его встреча с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, с которым Флинн якобы обсуждал антироссийские санкции. Представители команды Трампа и сам Флинн этот факт опровергали. На посту советника Флинн проработал менее месяца.

В Кремле комментировать отставку Флинна отказались. Пресс-скеретарь президента России Дмитрий Песков назвал этот вопрос «внутренним делом администрации президента Трампа».