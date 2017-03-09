ЛНР: Украина 14 раз нарушила «режим тишины» за сутки
Луганск, 9 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум.
ВСУ обстреляло 14 раз позиции вооруженных сил Луганской Народной Республики за прошедшие сутки, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
Согласно сообщению, обстрелы производились из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, СПГ (станковых противотанковых гранатометов), АГС (автоматических станковых гранатометов), РПГ (ручных противотанковых гранатометов) и стрелкового оружия.
Под обстрел попали села Сокольники, Логвиново, Калиновка, Калиново, Лозовое, Анновка, Красный лиман.
Напомним, что согласно Минским соглашениям, в регионе установлен «режим тишины» и перемирие. Однако киевские силовики неоднократно нарушают условия перемирия.
Вторые Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года в Минске представителями Украины, России, ОБСЕ и ДНР и ЛНР по соглашению с «нормандской четверкой», состоящей из Германии, Франции, России и Украины.
Целью Минских соглашений является деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины и начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса.