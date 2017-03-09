Луганск, 9 марта, 2017, 07:59 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

ВСУ обстреляло 14 раз позиции вооруженных сил Луганской Народной Республики за прошедшие сутки, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

Согласно сообщению, обстрелы производились из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, СПГ (станковых противотанковых гранатометов), АГС (автоматических станковых гранатометов), РПГ (ручных противотанковых гранатометов) и стрелкового оружия.

Под обстрел попали села Сокольники, Логвиново, Калиновка, Калиново, Лозовое, Анновка, Красный лиман.

Напомним, что согласно Минским соглашениям, в регионе установлен «режим тишины» и перемирие. Однако киевские силовики неоднократно нарушают условия перемирия.

Вторые Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года в Минске представителями Украины, России, ОБСЕ и ДНР и ЛНР по соглашению с «нормандской четверкой», состоящей из Германии, Франции, России и Украины.

Целью Минских соглашений является деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины и начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса.