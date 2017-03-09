Владивосток, 9 марта, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Обвинительный приговор в отношении гражданина Северной Кореи за нападение на российского пограничника в Приморском крае вынесен Находкинским городским судом, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

George Hodan Суд

«Находкинский городской суд Приморского края вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина КНДР», — сообщили в пресс-службе.

Суд признал корейца виновным в преступлении (часть 2 статьи 318 УК России) — применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Уточняется, что нападение произошло в октябре 2016 года. Северокорейские моряки, незаконно ловившие кальмаров в исключительной экономической зоне России, не захотели подчиниться требованиям российских пограничников.

Российские сотрудники пограничной службы ФСБ, обнаружив незаконный промысел моряков северокорейского судна «Дае Янг 10», поднялись на борт и предупредили, что корабль отбуксируют в порт Находки.

«В ответ моряки проявили агрессию и вооружились ножами, топорами и деревянными дубинками. Виновный применил насилие к пограничнику, в результате которого он получил черепно-мозговую травму», — сообщили в пресс-службе.

Виновный в нападении на российского пограничника приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Приморском крае произошло нападение северокорейских моряков на российских пограничников. 19 октября по факту нападения возбуждено два уголовных дела.

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