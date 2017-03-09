Южно-Сахалинск, 9 марта, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Южно-Сахалинский городской суд отказался рассматривать дело экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в закрытом режиме. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

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Отмечается, что во время допроса один из свидетелей глава рыбопромышленного предприятия Анатолий Осадчий пожаловался на поступающие сообщения и телефонные звонки с угрозами, в связи с чем попросил допрашивать его в закрытом режиме.

«После того как в СМИ сообщили, что я буду давать показания, мне стали поступать звонки со скрытых номеров, SMS с угрозами, — заявил мужчина. — Я опасаюсь за свою жизнь и жизнь своих близких, поэтому прошу провести заседание в закрытом режиме».

Однако защита бывшего губернатора Сахалинской области выступила против закрытия процесса. В итоге Южно-Сахалинский городской суд отказался рассматривать дело Хорошавина в закрытом режиме. Закрытым будет только допрос свидетеля Осадчего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина насчитывает 152 тома, 200 вещественных доказательств. Обвинение утверждает, что в 2009 году мужчина создал организованную преступную группу (ОПГ), в состав которой вошли высокопоставленные чиновники островного правительства.

По версии обвинения, группа Хорошавина принуждала местных бизнесменов фактически платить оброк. Общая сумма взяток составила более 520 млн рублей.

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