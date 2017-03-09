Иркутск, 9 марта, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Причину смерти 35-летнего участника Байкальского ледового марафона установит экспертиза, сообщает НТВ.

Rosphoto.com Байкал

По предварительным данным, 7 марта причиной смерти мужчины стала внезапная остановка сердца. Медики, прибывшие на место происшествия, не смогли спасти постоянного участника марафона.

Точные причины смерти установит вскрытие. Байкальский ледовый марафон проходил в рамках международного фестиваля «Зимниада-2017». В ходе марафона, который считается одной из самых сложных гонок на выносливость в мире, одному из участников стало плохо.

35-летний участник забега приехал из Москвы. Всего на старт вышли 200 бегунов из 32 стран мира.

Организаторы отметили, что все участники забега перед началом марафона прошли полное медицинское обследование.

Ранее во время альпинистского восхождения на берегу Байкала (еще одного соревнования «Зимниады») погибла 27-летняя девушка, она сорвалась со скалы. По данному факту следственные органы проводят проверку.