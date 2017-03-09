Барнаул, 9 марта, 2017, 07:35 — ИА Регнум. С начала 2017 года администрация Центрального района Барнаула была вынуждена трижды прибегнуть к применению статьи 90 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которой должники по жилищно-коммунальным услугам, которые в течение шести месяцев и более не вносят плату, подлежат выселению в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения меньшей площади по договору социального найма. Об этом сегодня, 9 марта, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

Светлана Шаповалова Жилой дом в Барнауле

В соответствии с одним из судебных решений, из муниципальной квартиры площадью 42,6 кв. метра в доме по проспекту Социалистический, 64, выселяют семью, задолжавшую по коммунальным платежам почти 50 тысяч рублей. Теперь должникам придется жить в помещении, площадь которого составляет 21,9 кв. метр.

В другом случае на момент обращения администрации в суд наниматель задолжал более 150 тысяч рублей.

Всего за 2016 год специалисты администрации подали 13 исковых заявлений о переселении недобросовестных нанимателей за неуплату коммунальных услуг. В общей сложности горожане задолжали свыше 1,3 млн рублей по предоставляемым коммунальным услугам. Причем 7 нанимателей оплатили коммунальные услуги на сумму почти 500 тыс. рублей еще до вынесения решения.

По данным Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю, в январе 2017 года общий долг жителей Алтайского края за коммунальные услуги превысил 2 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема неплатежей по-прежнему остается одной из самых актуальных для поставщиков коммунальных услуг. В мае 2016 года Сибирская генерирующая компания (СГК), «Росводоканал Барнаул» (Барнаульский водоканал) и МУП «Энергетик» г. Барнаула объединились для совместной работы по снижению дебиторской задолженности, наведению порядка на рынке управляющих жильем компаний и цивилизованному развитию рынка ЖКХ в целом.

«Каждый кубометр воды и каждая гигокалория должны быть оплачены в полном объеме, только при таком подходе можно гарантировать качественное и бесперебойное прохождение осенне-зимнего периода и круглосуточную подачу ресурса», — подчеркивал тогда директор барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании СГК Игорь Холодков.