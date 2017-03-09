Тяньцзинь, Китай, 9 марта, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Китай и Россия сотрудничают в сфере морских технологий в рамках экономического коридора Китай-Монголия-Россия «Нового шелкового пути», сообщает 8 марта информационное агентство «Синьхуа».

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Как сообщают участники форума, посвященного морским технологиям в рамках китайской инициативы «один пояс, один путь», проходящего со вторника 7 марта по среду 8 марта в Тяньцзине, сотрудничество включает в себя освоение морских нефтегазовых месторождений, сферу подводной робототехники, а также наукоемкое использование арктических путей, передает издание.

За время двухдневного форума, Тяньцзиньская зона экономического и технического развития (TEDA) подписала с университетами и институтами России технологические и исследовательские соглашения.

Напомним, что план создания экономического коридора Китай-Монголия-Россия был утвержден представителями трех стран летом 2016 года по итогам заседания Совета глав государств ШОС. Ключевыми целями коридора являются сотрудничество в создании транспортной инфраструктуры, инвестиционной деятельности, защите окружающей среды и ряде других направлений.