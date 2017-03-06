Ростов-на-Дону, 9 марта, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» ответил на критику наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью о состоянии поля стадиона «Олимп-2», признав низкое качество арены. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 9 марта.

Fc-rostov.ru Стадион «Олимп-2»

«Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть соперники. Это можно было видеть даже в ходе телетрансляций матчей. Поля в Манчестере другие, это, конечно, совсем другое дело. Но мы живем в таких реалиях, и поле будет одинаковым и для нас, и для них», — сказал Иван Данильянц.

По словам рулевого, ростовская арена и состояние газона — это данность, которую нужно просто иметь ввиду. «Ростов» уже играл со «Спартой» на газоне, который был еще хуже. Мы тоже хотели бы играть на идеальном поле, но, к сожалению, это невозможно в данном случае», — отметил тренер.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА состоится в Ростове-на-Дону сегодня, 9 марта. Кто выйдет в стартовом составе хозяев поля, пока неизвестно. Решение будет принято непосредственно перед встречей. Как отметил защитник жёлто-синих Миха Мевля, команда постарается сделать все возможное, чтобы остановить Златана Ибрагимовича и не дать ему забить гола ростовские ворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ответная встреча пройдет ‪16 марта‬ уже в гостях у «красных дьяволов» на стадионе «Олд Траффорд».

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