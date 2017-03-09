Хабаровск, 9 марта, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Только в 2016 году 2 000 семей Хабаровского края получили краевой материнский капитал. Сумма региональной помощи составляет 200 тысяч рублей. Действие региональной программы продолжается и в 2017 году, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитал

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Региональная программа «Материнский капитал» в Хабаровском крае стала существенным подспорьем, особенно для многодетных семей, в решении насущных вопросов. Программа действует в крае с 2011 года. По 2016 год включительно министерство социальной защиты населения выдало 16,2 тысячи гарантийных писем, подтверждающих право на получение маткапитала.

В большинстве случаев семьи направили полученные средства на улучшение жилищных условий. Таких среди получателей 79%. 14% семей, получивших региональную помощь, смогли поправить здоровье, 7% пустили деньги на образование. Всего, с 2011 года, 14,8 тысячи семей в регионе получили, в общем, 833 млн рублей.

Право на получение краевого материнского капитала имеют семьи, в которых после 1 января 2011 года появились третьи и последующие дети.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала, которая завершается в 2018 году, еще на 5 лет, до 2023 года. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Во многих регионах России, решением властей, приняты собственные программы маткапитала, поддерживающие многодетные семьи.