Пекин, 9 марта, 2017, 07:06 — ИА Регнум. Китай построит два телескопа на Куполе Аргуса (Dome A), высшей точке Полярного плато Антарктиды в целях усовершенствования возможностей страны по наблюдению и исследованиям, сообщает 8 марта газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на издание Science and Technology Daily.

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«Планируется построить двух с половиной метровый телескоп KDUST и пятиметровый DATE5, что является крайне важным для создания собственной китайской обсерватории в Антарктике, призванной помочь решить научные проблемы, включая происхождение жизни во Вселенной», — заявил академик Китайской академии наук Цуй Сянцюнь.

По словам Цуй, KDUST будет использовать ближний инфракрасный диапазон спектра для изучения тёмной материи, не имея при этом недостатков телескопа «Хаббл». DATE5 будет изучать сигналы в диапазоне длинных волн, позволяя астрономам видеть сквозь облака пыли.

Занятие Китаем Купола Аргуса будет важным шагом вперед в астрономических исследованиях Китая, позволяя ему получать изображения высокой четкости, передает издание.