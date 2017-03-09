Красноярск, 9 марта, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Полиция расследует инцидент, произошедший на парковке одного из торговых центров Красноярска, где был убит мужчина. Подробности происшествия в четверг, 9 марта, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю.

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Как стало известно правоохранителям, неизвестный преступник открыл стрельбу из огнестрельного оружия на парковке торгового центра «Взлетка Плаза» Советского района Красноярска. Жертвой оказался 38-летний уроженец Грузии, находившийся в момент трагедии в своей автомобиле. Стрелявшему удалось покинуть место преступления.

С тяжелыми ранениями потерпевший был доставлен в больницу, однако спасти мужчину медикам не удалось.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают оперативники. Ведется поиск преступников.