Якутск, 9 марта, 2017, 07:08 — ИА Регнум. В 2016 году в Якутии естественный прирост населения был на 10% ниже, чем в 2015. В регионе родилось на 921 ребёнка меньше, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных федеральной службы государственной статистики по Якутии.

juliezkoven0 Ребенок

Читайте также: Жители Якутии стали дольше жить и больше рожать

В итоге рождаемость по сравнению с 2015 годом упала на 5,6% (15 424 ребёнка вместо 16 459 год назад), хотя ранее этот показатель демонстрировал рост. При этом смертность тоже упала, на 1,4% за 2016 год, и по-прежнему этот показатель остаётся в республике низким — 8,4 на 1000 человек. Реже стали умирать в регионе дети в возрасте до 1 года.

В целом по республике число родившихся превысило число умерших в 1,9 раза (в январе-декабре 2015 года — в 2 раза). В январе-декабре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года выросла доля умерших от онкозаболеваний (с 15,1% до 16,2% от общего числа умерших) и снизилась доля умерших от внешних причин (с 17,1% до 16,2%). Наибольшую долю занимала смертность от болезней системы кровообращения (43,9%).

Известно также, что в 2016 году в республике заключили на 17,9% меньше браков, а разводов, напротив, стало больше на 1,8%.

Читайте также: Перинатальный центр Якутии уже не успели сдать в заявленные сроки

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с врачами нового перинатального центра в Брянске президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в решении проблем демографии в стране удалось продвинуться в положительную сторону.

«И никто не ожидал, и никто даже не верил, что все наши программы поддержки демографии так сработают», — сказал Владимир Путин, вместе с тем отметив, что в 2016 году в стране немного снизились показатели рождаемости, «но тренд все равно позитивный».

Напомним, в Якутии открытие перинатального центра, который должен был начать работу в 2016 году, перенесли на 2017. Сдвиг сроков завершения строительства объяснили проволочками с проектно-сметной документацией.