Петропавловск-Камчатский, 9 марта, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Сегодня, 9 марта, на Камчатке вулкан Ключевской, самый высокий действующий в Евразии, выбросил столб пепла на высоту около 5,5 тысяч метров над уровнем моря. Об этом стало известно из сообщения Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Wulkano.ru Вулкан Ключевской

Как сообщили в краевом главном управлении МЧС, вулкану присвоен «оранжевый», то есть повышенный, код авиационной опасности. К счастью, пепел на распространился на населенные пункты.

Отмечается, что сегодня днем на вулкане произошел пепловый выброс. После этого шлейф пепла протянулся на десять километров в северо-западном направлении от Ключевского. О высоте выброса можно сделать вывод по ведиоматериалам.

Напомним, что ближайший от вулкана населенный пункт — поселок Ключи — находится в 45 километрах. В то же время вулканическая активность для Камчатки — не редкость. Вулкан Ключевской довольно часто выбрасывает столбы пепла.

Ранее ИА REGNUM передавало, что последний раз вулкан Ключевской выбрасывал столб пепла на высоту около 9 километров над уровнем море. Это произошло 2 марта.

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