Москва, 9 марта, 2017, 06:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подбирает команду из людей, не намеренных сотрудничать с Россией. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал распространенную 9 марта информацию о назначении нового американского посла в РФ Джона Хантсмена.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Трамп в основном окружает себя людьми, которые не хотят улучшения отношений с Россией, как и сотрудничества против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — уверен Пушков.

Подобная расстановка значительно затрудняет поиск точек соприкосновения для нормализации отношений двух стран.

Недавнее назначение посла Вашингтона в Москве следует рассматривать как очередной шаг в том же направлении. Сама кандидатура Джона Хантсмена говорит о многом, считает Пушков.

«Хантсман — глава Атлантического совета, где нормой стала жесткая критика России, — отмечает Пушков. — Точно не голубь».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп предложил экс-губернатору Юты Джону Хантсмену пост посла США в России. По данным американских СМИ, республиканец принял предложение президента.

У Хантсмена есть опыт дипломатической работы. В 1992—1993 годах он был послом США в Сингапуре, а оставив губернаторство в 2009 году, занял должность посла США в Китае.