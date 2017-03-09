Южно-Сахалинск, 9 марта, 2017, 07:14 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинском областном суде допрашивают первого свидетеля по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина — предпринимателя Анатолия Осадчего. Свидетель заявляет, что ему угрожают, Хорошавин — что свидетель трус, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фемида

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Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин в ходе судебного процесса, проходящего сегодня в областном суде Южно-Сахалинска, назвал первого свидетеля по делу, владельца рыбопромысловой компании Анатолия Осадчего, трусом.

Обвинение утверждает, что Хорошавин вынуждал Осадчего заплатить 12 миллионов рублей за право ведения деятельности в сахалинских водах, сообщило ИА Сахалинмедиа. Свидетель Осадчий эти факты подтверждает. В ответ Хорошавин назвал свидетеля «трусом», заявив, что «он сильно напуган».

«Я понимаю, что Осадчий струсил», — заявил экс-глава Сахалина.

Сам Анатолий Осадчий попросил сделать процесс закрытым. Он утверждает, что боится — ему поступают некие сообщения и звонки с угрозами.

Адвокаты обвиняемого, в свою очередь, заметили, что свидетель путается в показаниях, а предоставленные им в суд распечатки и скриншоты СМС-сообщений и звонков — подделка, направленная на то, чтобы ввести суд в заблуждение.

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6 марта в суде было зачитано обвинение. 7 марта суд приступил к изучению письменных доказательств, связанных с первым свидетелем — Осадчим.

Сегодня суд частично удовлетворил ходатайство обвинения — закрытым будет только допрос Осадчего. Представителей СМИ попросили удалиться из зала суда. Лишившись возможности присутствовать в судебном заседании, сахалинские журналисты решили выяснить отношение жителей островной столицы к процессу.

«По большому счету, конечно, люди местные, особенно пожилые считают Хорошавина негодяем. Именно это слово часто звучит. Тем более, что с приходом нового губернатора для простого человека стали появляться хоть какие-то просветы. Например, большинство людей, с которыми мы говорили, рады положению о 6-мильной зоне. Теперь любой житель Сахалина может спокойно, в МФЦ, оформить путевку и поймать рыбу в своем, сахалинском, море, а затем спокойно продать ее, например, в ресторан. Люди ведь раньше не имели такой возможности. Сахалинцы с берега с завистью смотрели, как кто-то рыбачил, приезжие! То, что сегодня справедливость восторжествовала — полностью заслуга нового губернатора, Олега Кожемяко. Еще один положительный момент — сельское хозяйство. Тут тоже много хорошего. На сахалинских прилавках появилась долгожданная своя курятина, охлажденная, очень хорошего качества. Разумеется, люди это и видят, и ценят. Строится жилье. Тут несколько сложнее. Оно-то строится. Но на местах еще команда старая, множество нарушений, часто дома некачественные сдаются. Вообще, местная, так называемая, «элита» не всегда рада смене руководителя региона. Кто-то теряет позиции, это, конечно, не нравится», — рассказал изучавший мнение жителей Южно-Сахалинска журналист Алексей Лукашевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело Александра Хорошавина насчитывает 152 тома, 200 вещественных доказательств. Обвинение утверждает, что в 2009 году Хорошавин, занимая пост губернатора Сахалина, создал организованную преступную группу, в состав которой вошли высокопоставленные чиновники островного правительства. Группа Хорошавина, по версии обвинения, принуждала местных предпринимателей фактически платить оброк. Общая сумма взяток составила более 522 миллионов рублей