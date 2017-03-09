Вашингтон, 9 марта, 2017, 06:17 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел США предлагает осваивать новые участки на территории Мексиканского залива. Как отмечает в заявлении главы МВД страны Райоана Зинке, ведомство предложит около 295 тыс. квадратных километров для разведки и добычи нефти и газа в районах залива.

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В заявлении говорится, что открытие новых федеральных земель и вод для добычи нефти и газа является основным планом американского лидера Дональда Трампа. Благодаря этому плану США должны стать независимыми в энергетическом плане.

В аренду могут быть сданы 14 тыс. участков, которые находятся на побережье штатов Алабама, Луизиана, Миссисипи, Техас и Флорида. Мексиканский залив — жизненно важная часть стратегии по увеличению экономических возможностей США, подчеркнул Зинке.

Напомним, что ноябре 2016 года на американских скважинах в федеральных водах добыча составила 1,68 млн баррелей в сутки, что стало историческим максимумом с февраля 2010 года, свидетельствуют данные Управления энергетической информации министерства энергетики США. Кроме того, уровень добычи на шельфе Мексиканского залива, часть которого принадлежит США, постепенно растет с 2013 года.

Как ранее писало ИА REGNUM, США стали добывать больше нефти на своей части Мексиканского залива. Впервые с 2010, когда произошла крупнейшая в истории страны экологическая аварии на платформе Deepwater Horizon, шельфовая добыча нефти в этом регионе достигла рекордных показателей.

Американские нефтяные компании стали наращивать добычу в акватории Мексиканского залива в течение нескольких последних лет. Учитывая, что на рынке в целом наблюдалась отнюдь не благоприятная ситуация из-за падения цен, это стало свидетельством устойчивости энергетического сектора США. Сокращения производства затронули континентальные сланцевые месторождения. Однако благодаря увеличению добычи вдоль побережья Луизианы и Техаса части удалось нивелировать сокращения сланцевой нефти.