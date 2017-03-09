Петропавловск-Камчатский, 9 марта, 2017, 05:48 — ИА Регнум. На Камчатке после общественного резонанса, вызванного появлением у некоторых жителей региональной столицы «неизвестной услуги» в счетах за коммунальные услуги, энергетики провели проверку и нашли виновного. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в Камчатскэнерго, один из сотрудников за все произошедшее будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

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По словам собеседников агентства, выяснилось, что специалист-расчетчик сделал ошибку в технологии перерасчета сразу по нескольким видам услуг.

«Он пересчитал счета не только за горячую воду, свет и отопление, а сразу по всем позициям, что привело к автоматическому появлению в квитанциях «неизвестной услуги». То есть была проста нарушена технология, но окончательный расчет верен», — уточнили в энергокомпании.

Там отметили, что к оплате представлены суммы за потребленные энергоресурсы с учетом перерасчетов по различным основаниям.

«Виновный сотрудник будет привлечен к дисциплинарной ответственности, квитанция доработана таким образом, чтобы подобные ситуации в дальнейшем исключить», — добавили в Камчатскэнерго.

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В конце февраля-начале марта жители Камчатки получили счета за жилищно-коммунальные услуги с графой «неизвестные услуги». Причем сумма в этом пункте варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей. Изначально энергетики говорили, что это единичные случаи и произошла техническая ошибка. Но людей это не особо успокоило. Они высказывали свое возмущение в социальных сетях и говорили, что не будут оплачивать «неизвестную услугу», несмотря на уверения энергетиков в том, что окончательный расчет точен.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки оплачивают из собственных карманов ликвидацию последствий снегопада. Люди жалуются на отсутствие снегоочистки возле домов и между строениями. В некоторых микрорайонах города подрядчики сработали быстро и убрали снег, но большая часть региональной столицы долго оставалась под завалами. Местным жителям приходилось самостоятельно нанимать технику для очистки дворов от снега.